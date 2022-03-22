'Каждый из нас президент': в сети вспомнили пророческие слова Зеленского, ставшие реальностью. Трогательное видео

Украинские интернет-пользователи написали стихотворение с фразами Владимира Зеленского, которые стали пророческими. В частности, использовали знаменитую цитату с инаугурации главы государства в 2019 году – "Каждый из нас президент". Трогательное видео стало вирусным в сети.

Роликом поделилась у себя на странице в Instagram, в том числе, и популярная украинская певица Оля Полякова. Главный посыл произведения заключается в том, что каждый должен быть на своем и месте и делать свою работу, чтобы приблизить Украину к желанной победе.

"Не кожен момент – історичний момент. Не всі передбачиш зміни. Колись він сказав: "Кожен з нас президент!" І ми тоді не зрозуміли... Нам ще будувати. Міфи розвінчувати. І звісно ж: "Нам цю війну закінчувати"... Не знищити нашої волі. Сьогодні кожен із нас президент. І кожен із нас – воїн", – прочел стих декламатор.

Видео дня

В видео попали кадры с выступлений президента, а также кадры бойцов ВСУ, беженцев из Украины, митингов в оккупированных украинских городах с сине-желтыми флагами и плакатами, обращения украинских звезд.

28 февраля этого года, на четвертый день войны, Зеленский уже вспоминал свою фразу с инаугурации: "Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит".

Как писал OBOZREVATEL ранее, певец Иван Дорн написал стих о Киеве и Украине. Артист посвятил свою работу "Родине-матери", отметив, что пока она будет стоять, то и украинский народ выстоит.

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