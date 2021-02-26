Притула удивил трехлетнюю дочь фокусом и показал ее реакцию на видео

Украинский телеведущий Сергей Притула поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал фокус и показал реакцию своей дочери.

По словам знаменитости, он часто подсматривает на просторах интернета, чем можно порадовать детей. Соответствующий ролик Притула опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, телеведущий показал, как наливает в бокал воду и накрывает его сверху салфетками. Затем он перевернул это и, вероятно, дочь Соломия ожидала увидеть, как вода выльется, но в результате девочка была шокирована, что жидкость осталась на месте.

"Малая визуально больше похожа на жену, но определенные черты характера гарантированно взяла от папаши. Я тоже с недоверием и некоторым страхом отношусь к чему-то новому и незнакомому в жизни. Но тот конгломерат эмоций, которые промелькнули на лице Соломии, стоит, чтобы делать и дальше подобные эксперименты", – отметил Притула.

В комментариях пользователи посмеялись с реакции малышки и сказали, что девочка очень милая и похожа на телеведущего.

"Реакция ребенка – вместо тысячи слов", "А мне она похожа на вас... Даже очень…", "Это самое милое, что я видела", – пишут люди в сети.

Напомним, Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

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