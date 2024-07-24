Присяжная в суде над Алеком Болдуином рассказала поразительные детали дела: убийство нужно было 'повесить' на знаменитость

Мартина Маркес, присяжная по делу Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс, назвала судебный процесс "бессмысленным". Женщина призналась, что имела сомнения действительно то, что произошло – это вина актера.

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36-летняя жительница Нью-Мексико Маркес, врач-онколог, указанная в судебных документах как присяжная №1. Мартина рассказала журналу People : она "была открыта для того, чтобы выслушать факты" с самого начала судебного разбирательства. Однако когда обвинители и защита представляли доказательства и требовали комментарии от свидетелей в течение первых двух дней судебного процесса, она убедилась – "дело неправильно рассматривалось с самого начала".

66-летний Болдуин держал реквизитный пистолет на съемках вестерна "Ржавчина" в 2021 году и внезапно выстрелил из оружия, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу. Актеру было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Звезда утверждал, что не нажимал на курок и не знал, почему в пистолете были боевые патроны.

В ходе судебного разбирательства специальный прокурор Эрлинда Джонсон изобразила Алека "безрассудным" человеком, который игнорировал стандартный протокол безопасности, что, по ее словам, способствовало смерти Хатчинс. Но Маркес была уверена – дело будет рассматриваться как "несчастный случай". "Обвинение в обвинительном заключении показалось немного суровым", – отметила врач.

На одном из показанных видео, снятом благодаря Тимотео Бенавидезу, лейтенанту офиса шерифа округа Санта-Фе, присяжные увидели, как полицейскому передает пистолет оружейница Ханна Гутьеррес-Рид. Она была осуждена в марте за ненамеренное убийство и сейчас отбывает 18 месяцев в тюрьме.

"Это не имело смысла, – продолжает Маркес. – Вы не должны действительно касаться доказательств и перемещать их с места на место. Поэтому это вызывало у меня сомнения в ситуации, потому что [пистолет] мог быть в руках многих людей до того момента, как лейтенант фактически его конфисковал".

Мартина говорит, что возлагает вину на Гутьеррес-Рид: "Я чувствовала, что она несет ответственность за произошедшее". На вопрос, думает ли она, что прокуратура преследует Болдуина, потому что он знаменитость, Маркес согласилась: "Я думаю, что так и было. Я чувствую, что им нужно было приписать [смерть] кому-нибудь".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сцену из фильма "Ржавчина", из-за которой Алека Болдуина обвинили в убийстве украинки Галины Хатчинс, вырезали. Подробности – в нашем материале.

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