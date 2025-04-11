Принцу Гарри подарили писанки, созданные мамой погибшего парамедика. Фото

Британский герцог Сассекский, принц Гарри, накануне находившийся в Украине, получил в подарок пасхальную корзину с украинскими куличами и пасхальными яйцами. Причем паски испекли из муки, собранной на разминированных украинских полях, а писанки сделала мама известного украинского парамедика, к сожалению, погибшего.

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Об этом сегодня, 11 апреля, рассказала министр экономики Юлия Свириденко. Как оказалось, это она сделала принцу Гарри необычный подарок.

"Чтобы показать настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы, подарила принцу особый подарок – пасхальную корзину, в которой паска приготовлена из муки с разминированных полей. Выпекали ее бабушки из приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов. А писанки для этой корзины сделала мама парамедика Ирины Цыбух", – рассказала чиновница.

Напомним, что летом прошлого года журналистка и парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на фронте во время ротации на Харьковском направлении. Девушка всего несколько дней не дожила до своего 26 дня рождения.

Юлия Свириденко также говорила с принцем об украинских программах поддержки ветеранов и гуманитарном разминировании в стране.

"Это важная тема для королевской семьи. Благодаря легендарным фото принцессы Дианы в Анголе, когда она проходила между заминированными полями, мир по-настоящему громко заговорил о проблеме разминирования. Сейчас Украина наиболее потенциально заминированная страна в мире, и преодолеть этот вызов мы не можем самостоятельно", – отметила чиновница.

Отдельно Свириденко рассказала герцогу Сассекскому о "давней мечте, чтобы когда-то "Игры непокоренных" состоялись и в Украине, потому что непокоренность – синоним Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, инициатор указанных "Игр" принц Гарри внезапно совершил необъявленный визит в Украину, во время которого встретился с ранеными военными и пострадавшими в результате войны людьми. В частности, герцог Сассекский посетил львовский центр Superhumans, специализирующийся на помощи раненым военным.

По словам герцога Сассекского, за свою жизнь он посетил множество реабилитационных центров, однако нигде не встречал мест с подобной атмосферой.

Кстати, у принца Гарри есть браслет с символической надписью на украинском языке.

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