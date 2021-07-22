Принцу Джорджу – 8: малоизвестные факты о правнуке королевы. Фото

22 июля свой 8-день рождения отмечает старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж. Мальчик стал одним из первых людей в истории, статьи о котором в нескольких языковых разделах Википедии появились еще до его рождения.

В честь рождения наследника в небе над Гайд-парком и Тауэром запустили 41 салютный залп. Новорожденный получил титул первого в истории Принца Кембриджского. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядел принц Джордж в первые годы жизни, а также расскажет несколько интересных фактов о нем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Имя Джордж он получил в честь короля Георга VI – отца своей прабабушки Елизаветы II, Александр – в честь второго имени Елизаветы II (ее полное имя – "Елизавета Александра Мария"), Луи (Луис) – в честь Луиса Маунтбеттена – военачальника, дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем его отца, герцога Кембриджского.

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В конце октября 2013 года принц Джордж был крещен в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Крестных родителей у него много – 7 человек.

Принц Джордж очень рано приступил к своим королевским обязанностям, сопровождая своих родителей в их королевском турне по Новой Зеландии и Австралии. Малышу было всего девять месяцев.

Маленький Джордж появляется на публике в настолько стильных нарядах, что он занял 49-е место в списке GQ "50 самых одетых мужчин в Великобритании" в 2015 году.

Принц Уильям ранее говорил о любви Джорджа к танцам на BBC Radio 1 Teen Awards​

"Джордж тоже занимается танцами, ему это нравится. А моя мама всегда танцевала, она любила танцевать", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принца Джорджа уличили в скверном характере из-за того, что он часто разыгрывает своих младших братьев и сестер. Согласно заявлениям королевского эксперта Дункана Ларкомба, "этот ребенок растет озорным мальчишкой".