Принцесса Евгения и ее супруг отложили крещение сына из-за коронавируса

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк вынуждены были перенести крещение сына Августа в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке, которое было запланировано на 10 июля. Все из-за того, что одного из гостей попросили самоизолироваться из-за коронавирусной инфекции.

На таинство крещения пара пригласила королеву Елизавету II, беременную принцессу Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци. После окончания торжества принцесса Евгения планировала провести вечеринку в Королевской Ложе, где живут ее родители. Всего на мероприятии должны были присутствовать около 30 человек, передает издание People (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали данную ситуацию, поэтому остается неизвестным, выбрали принцесса Евгения и Джек Бруксбенк новую дату для крещения сына.

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Напомним, что Джек и принцесса Евгения поженились в часовне Святого Георгия в октябре 2018 года, а 9 февраля 2021 года у них родился ребенок – Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Он появился на свет в больнице Портленда в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Евгения показала подросшего сына. Так, ее супруг Джек Бруксбэнк был запечатлен в тот момент, когда держал на руках крошечного Августа. 3 мая муж принцессы Евгении отмечал свой 35-летний юбилей. Именно по этому случаю в социальной сети были опубликованы снимки.