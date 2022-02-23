Написано на лице. Какие секреты принцессы Евгении выдало ее фото из США

Недавно принцесса Йоркская Евгения вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком побывала в США и опубликовала новое совместное фото, представ в неожиданном образе. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала ее внешний вид и заявила, что представительница королевской семьи беззаботная и выглядит по-детски.

Как пишет Express, фото на странице принцессы Евгении в Instagram появилось по случаю Дня святого Валентина 14 февраля. На снимке она с мужем позировала в калифорнийском саду, полном розовых цветов. Таким образом пара отпраздновала первый день рождения своего ребенка, Августа Бруксбэнка, в Калифорнии, где они гостили у двоюродного брата Евгении, принца Гарри. Принцесса Йоркская широко улыбалась и выглядела очень счастливой.

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"Это такая милая поза и вдвойне романтичная по настроению из-за очень счастливого, беззаботного и веселого послания языка тела пары. Евгения выглядит здесь очень по-детски, стоя с протянутыми руками, как будто застыв в момент волнения и восторга, когда она покрыта цветами с дерева. Даже ее пальцы на ногах слегка направлены внутрь в очень юношеском жесте, а ее улыбка предполагает спонтанное счастье", – сказала Джеймс.

В то же время рука Бруксбэнка была поднята. Предполагается, что он, возможно, даже тряс ветку, чтобы цветы каскадом упали на его жену. Этот жест специалист назвала одним из самых сдержанных, но одновременно романтичных на День святого Валентина.

Также Джеймс добавила, что супруг принцессы Евгении кажется уверенным в ее оценке и удовольствии.

"Поза показывает эмоциональную синхронность между парой. Оба делятся с публикой спонтанным и довольно некоролевским моментом", – отметила эксперт.

Коротко о королевской личности:

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского. Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис. Вышла замуж за Джека Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Евгения поделилась с поклонниками фото, на котором позировала со своим пятимесячным сыном Августом. Они были запечатлены во время прогулки.