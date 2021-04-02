Принца Гарри засняли на пляже в Калифорнии: в сети показали эксклюзивные фото

Журнал People опубликовал серию эксклюзивных фото принца Гарри, где он запечатлен во время прогулки со своей собакой Пулой на пляже Калифорнии.

Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте издания. Герцог Сассекский был одет в белую футболку и синие шорты карго. Свой образ он дополнил кепкой и солнцезащитными очками (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

По словам инсайдеров, Гарри провел целый день на пляже вместе со своим питомцем. Они играли в мяч, и что и собака, что принц не боялись промокнуть.

"Гарри выглядел совершенно непринужденно... Он прекрасно ладит со своей собакой, выгуливает ее без поводка. Он выглядел так же, как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком", – говорится в публикации.

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