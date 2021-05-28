Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в мошенничестве: вмешалась спецкомиссия

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Меган Маркл и принц Гарри

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в финансовых аферах. Со счетов их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезло 300 тысяч фунтов стерлингов, внесенных королевской семьей.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл
Британский принц Гарри

В итоге расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности. Заключение экспертов звучит следующим образом: "Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей".

Меган Маркл и принц Гарри
Заключение королевских экспертов

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