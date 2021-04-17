Принца Филиппа перезахоронят после смерти Елизаветы II – СМИ

Тело принца Филиппа после смерти его супруги, королевы Елизаветы II будет перемещено в мемориальной часовне короля Георга VI.

Там он будет покоиться рядом с женой, сообщает Hello!, ссылаясь на Daily Mail. В этой часовне похоронены отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и младшая сестра нынешней монархини принцесса Маргарет.

Кроме того, сообщается, что Елизавета II, скорее всего, уже не вернется в Букингемский дворец как свою постоянную резиденцию в Лондоне, а останется жить в Виндзоре.

Как пишут СМИ, она навсегда переезжает в Виндзорский замок. Она вернется в Лондон по работе, но не будет останавливаться во дворце.

При этом Ее Величество по-прежнему будет проводить лето в Балморале и Рождество – в Сандрингеме, если позволит ситуация с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга королевы Великобритании принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля. В траурной церемонии участвовали сотни военных и члены королевской семьи. Вся Англия почтила память герцога минутой молчания.