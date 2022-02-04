Принц Гарри впервые за долгое время сменил имидж

Внук королевы Великобритании, принц Гарри впервые за долгое время решил поэксперементировать с имиджем и сменил прическу. Герцог Сассекский укоротил волосы и бороду, хотя многие годы предпочитал оставлять свои длинные рыжие кудри.

В новом амплуа принц появился на подкасте BetterUp, посвященном ментальному здоровью. Зрители в прямой трансляции оценили стрижку 37-летнего британца и засыпали его комплиментами, пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В эфире герцог появился в простом черном свитере и с новой прической. Поклонники решили, что на принца так повлиял переезд из Великобритании в США, поэтому они назвали его новый образ "американским".

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"Принц Гарри так стильно выглядит теперь. Калифорния хорошо на него влияет", "Выглядит как американец. Извините, британцы, но он сейчас дома", "Ему очень идет", – написали они.

Заметим, что раньше герцог Сассекский выбирал для себя классический выдержанный английский стиль. Он почти всегда одевал костюмы, рубашки, галстуки и годами не менял свою внешность.

Поэтому британец удивил фанатов королевской семьи своим перевоплощением, которое придало ему более непринужденный вид.

Кратко о личности:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.

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