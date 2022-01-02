Принц Гарри и Меган Маркл удивили выбором садика для двухлетнего сына: нарушили 'традицию'

Герцоги Сассекски, принц Гарри и Меган Маркл, устроили 2-летнего сына Арчи в садик с акцентом на психологический комфорт, а не традиционную учебу, как это принято в королевской семье. В учебном заведении для дошкольников мальчик будет учиться доброте, заботе об окружающей среде и эмоциональной грамотности.

Об этом стало известно после того, как герцогиню заметили с малышом на пути к садику, сообщило издание Daily Star. Журналистам также удалось поговорить с родителями других воспитанцев, которые рассказали об отношениях Арчи с детьми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что принцы Гарри и Уильям в свое время посещали лондонский детский сад, где учили читать, считать и писать уже в юном возрасте. Однако своих детей герцог решил воспитывать по-другому, сделав упор на их психологическом здоровье.

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Эксперты считают, что выбор детского сада Арчи означает для Гарри заботу об эмоциональном состоянии ребенка и окружающей среде, а Меган – об умении сочувствовать и доброте.

Там первенец пары будет изучать испанский язык, музыку, танцы, театральное мастерство, программирование и защиту природы. На территории есть большой сад, где дети выращивают овощи и собирают урожай, место для пчел, бабочек и колибри, фруктовые деревья и многое другое.

Родители других воспитанцев рассказали, что герцоги отводят и забирают малыша из садика поочередно. Среди детей нет никакого напряжения из-за происхождения мамы и папы Арчи.

"Они не знают, что его родители – члены королевской семьи, и им, вероятно, было бы все равно, если бы Меган не была принцессой Диснея", – говорится в заявлении.

Все, кто контактирует с детьми в садике, считают Арчи "одним из всех", поэтому у него нет возможности научиться пренебрежительности и горделивости.

Кратко о герцогах:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, стала известной благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.

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