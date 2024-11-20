Принц Гарри попал в курьез с ребенком, который сделал ему 'заячьи ушки'. Фото

Принц Гарри приехал в Канаду, чтобы запустить школьную программу Invictus Games Vancouver Whistler 2025 и рассказать молодому поколению об Играх непокоренных, которые основал в 2014 году. Во время встречи 40-летний сын Чарльза ІІІ попал в курьез с ребенком, который решил сделать ему "заячьи ушки" на совместной фотосессии.

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Как сообщает People, герцог Сассекский заметил попытку одного из учеников создать забавную позу для снимка и смог его остановить. Он обратился к школьнику со словами: "Ты не можешь этого сделать, иначе у меня будут неприятности!"

На встрече принц Гарри весело провел время с детьми. Он поиграл со школьниками в волейбол сидя и поближе познакомился с некоторыми из них. Во время личного общения внук Елизаветы II узнал, что один из присутствующих учеников родился в 2014-м, что является символической датой для герцога Сассекского. Именно в этом году он основал Игры непокоренных – спортивные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения.

Посетить Канаду для запуска онлайн-программы, направленной на внедрение международного мероприятия в школах по всему миру, принц Гарри решил небезосновательно. Дело в том, что следующие Игры непокоренных состоятся именно в этой стране и впервые в программу войдут зимние виды спорта. Среди них горные лыжи, сноубординг, биатлон, скандинавские лыжи и керлинг.

"Видеть, как они узнают об Играх непокоренных, очень сильно повлияло на меня. Именно здесь, в школах Канады, "Непокоренность" начинает выходить за пределы сообщества "Непокоренных". Надеюсь, скоро это будет во всем мире", – поделился герцог Сассекский.

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