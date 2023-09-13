Принц Гарри опустился на колено возле украинского воина, потерявшего ноги: видео растрогало сеть

В Дюссельдорфе, Германия, продолжаются Invictus Games 2023 ("Игры непокоренных") – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Основатель соревнований принц Гарри встретился там с украинскими защитниками. В сеть попало видео, где герцог Сассекский стал на одно колено перед болельщиком из Украины, который потерял на войне с российскими оккупантами ноги.

Видео дня

Кадры, которые распространили в сети, растрогали интернет-пользователей до слез. Украинцы отмечают человечность, простоту и учтивость сына короля Великобритании Чарльза ІІІ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, во время очередного этапа соревнований герцог Сассекский проходил мимо трибуны с болельщиками. Среди них он заметил бойца на инвалидной коляске с флагом Украины в руках. Принц подошел к украинцу, опустился на одно колено, пожал руку ветерану и сделал фото.

Украинцы в комментариях благодарят Гарри за его всестороннюю поддержку украинского народа. Они пишут: "Все же, королевская кровь – это королевская кровь", "Спасибо за поддержку", "Респект и уважение".

Отметим, что принц Гарри на соревнованиях также пообщался с членами украинской команды. Он подошел к нашим бойцам, чтобы поприветствовать их рукопожатиями и сделать памятные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своей автобиографической книге "Запасной" принц Гарри рассказывает о службе в Афганистане в 2012-2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. В то время, как написал в мемуарах сын короля Великобритании, он убил 25 боевиков Талибана.

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