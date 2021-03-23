Принц Гарри официально устроился на работу в США

Принц Гарри устроился на работу главным исполнительным директором в фирме BetterUp, занимающейся коучингом и психическим здоровьем. Пока неизвестно, какую зарплату герцог будет получать на этой должности.

Знаменитость будет участвовать в планировании стратегии компании, благотворительной деятельности, а также публично освещать темы, связанные со здоровьем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам самого принца Гарри, он использует приложение BetterUp с января и начал переговоры с фирмой прошлой осенью. О его назначении планируют объявить в среду, 24 марта.

"Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", – сказал герцог.

Принц Гарри на публике вместе со своей женой Меган Маркл

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после скандального интервью с Опрой Уинфри принц Гарри впервые засветился на публике, но без своей супруги Меган Маркл. Папарацци застали мужчину во время велопрогулки в городке Монтесито в Калифорнии.