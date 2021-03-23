Принц Гаррі офіційно влаштувався на роботу в США

Принц Гаррі влаштувався на роботу головним виконавчим директором у фірмі BetterUp, що займається коучингом і психічним здоров'ям. Поки невідомо, яку зарплату герцог буде отримувати на цій посаді.

Знаменитість братиме участь у плануванні стратегії компанії, благодійній діяльності, а також буде публічно висвітлювати теми, пов'язані зі здоров'ям. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами самого принца Гаррі, він використовує додаток BetterUp з січня і почав переговори з фірмою минулої осені. Про його призначення планують оголосити в середу, 24 березня.

"Я хочу допомогти впливати на життя людей. Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя", – сказав герцог.

Принц Гаррі на публіці разом зі своєю дружиною Меган Маркл

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, після скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі принц Гаррі вперше засвітився на публіці, але без своєї дружини Меган Маркл. Папараці застали чоловіка під час велопрогулянки в містечку Монтесіто в Каліфорнії.