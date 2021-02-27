Принц Гарри назвал причину переезда в США

Принц Гарри впервые за долго время дал откровенное интервью о своей жизни. Внук Елизаветы ІІ признался, почему переехал с семьей в США, а также рассказал о жизни в Америке с Меган Маркл и сыном Арчи.

В эфире шоу The Late Late Show с ведущим Джеймсом Корденом 36-летний Гарри прокатился на двухэтажном автобусе по Лос-Анджелесу обсуждая жизнь после решения оставить все полномочия члена королевской семьи в Великобритании. Он рассказал, как начал строить свою собственную маленькую семью в США и признался, что стало причиной переезда с Великобритании в Америку.

По словам Гарри, всего через несколько дней после того, как он и его супруга Меган Маркл объявили о том, что они отказываются от королевских полномочий, принц ясно дал понять, что он "никогда не уйдет" от своей семьи и будет стремиться помогать другим.

"Я никогда не рассматривал свое решение как уход из семьи – скорее отступление. Я жил в очень сложном окружении, как я уверен, многие люди замечали. Мы знаем, какой может быть британская пресса. Она разрушала мое эмоциональное здоровье. Это было токсично, поэтому я поступил, как любой отец или супруг. Мне нужно было забрать свою семью, но я никогда не хотел покидать родных", – заявил в интервью внук Елизаветы ІІ.

Также во время разговора с ведущим Гарри рассказал о своей жизни в США. Внук Елизаветы ІІ сообщил, что его полуторагодовалый сын Арчи уже начинает разговаривать, а его первым произнесенным словом было "крокодил". Он также признался, какой подарок Арчи получил от своей бабушки королевы Елизаветы II на Рождество.

"Она прислала нам вафельницу для Арчи, чтобы готовить ему завтраки. Мег готовит прекрасные вафли, и сын без ума от них. Арчи буквально просыпается утром и говорит "вафля", – говорил Гарри.

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