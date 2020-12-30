Принц Филипп отказывается отмечать свое 100-летие: названа причина

Супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу летом 2021 года исполнится 100 лет. Но герцог Эдинбургский против того, чтобы праздновать день рождения.

По его словам, он даже не хотел дожить до этого возраста. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно, принц Филипп не проявляет никакого желания отмечать свое 100-летие. Но во дворце и его близкие уже начали подготовку к празднику.

В издании отметили, что герцог не любит суеты, а также он давно отступил от своих королевских обязанностей, поэтому осуждать его за это не нужно.

Кроме того, по словам принца Филиппа, он не может представить ничего худшего, чем свой день рождения. Он добавил, что уже и так "начал разваливаться".

Королева Елизавета II и принц Филипп 24 канал

Напомним, принц Филипп – принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц Филипп 15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории.

Он ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Филипп попал в аварию. Range Rover перевернулся на обочине после столкновения, когда Филипп выехал на главную дорогу.