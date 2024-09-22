'Приключение всей жизни': сын Майкла Дугласа поделился впечатлениями от поездки в Киев. Видео

Сын звезды "Основного инстинкта" Майкла Дугласа – Дилан – поделился своими впечатлениями от поездки в Украину на Четвертый саммит первых леди и джентльменов, который организовывала первая леди Елена Зеленская в Киеве. 24-летний начинающий актер признался, что был поражен страной и показал видео со своего путешествия.

Видео дня

Его мужчина опубликовал в Instagram. Он пытался передать основные моменты своей поездки в хронологическом порядке – от прибытия поездом на столичный вокзал до прогулки по Майдану Незалежности.

В ролик попали кадры не только красоты киевской архитектуры, но и множество упоминаний о погибших на фронте воинах. Он показал Стену памяти павших за Украину на Михайловском Златоверхом монастыре и флажки на газоне напротив здания Главпочтамта на Майдане Незалежности.

В описании к видео Дилан Дуглас отрефлексировал свои впечатления и признался, что ему "очень повезло жить в свободной и мирной стране" (США). А почувствовать войну на своей коже актер смог в течение трех дней (11–13 сентября), пока находился в Украине.

"На этой неделе я имел возможность посетить Украину. Это было приключение всей моей жизни, и мой опыт оставил мне ощущение, что мне очень посчастливилось жить в стране, которая свободна и мирна. Я так много хочу рассказать о своем опыте, что не успею напечатать", – написал Дуглас и добавил "Слава Украине!" в конце своего признания.

Напомним, своими впечатлениями от поездки в Украину также делился Майкл Дуглас. Он рассказал, что представлял наше государство "как Восточную Германию до падения стены, но то, что увидел, было фантастическим мегаполисом". По словам знаменитости, больше эмоций во время путешествия он получил от людей.

"Невероятный дух людей. Когда думаешь о событиях в Украине, начиная от сталинского режима и заканчивая Второй мировой войной. Необходимость более 30 лет бороться за свободу указывает, что эта чрезвычайная страна – напоминание каждому из нас о важности свободы, демократии и о том, как для этого нужно работать", – акцентировал внимание звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маричка Падалко рассказывала, какую черту от Майкла Дугласа нужно перенять себе украинским звездам. Журналистка брала интервью у знаменитости и призналась, что ее больше всего поразило.

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