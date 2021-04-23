Приходько умилила сеть новыми фото с новорожденным ребенком

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых появилась вместе со своим новорожденным малышом в домашнем образе.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что работа мамой 24/7 – самая важная в мире, но нелегкая.

Так, Приходько позировала на камеру в свитшоте белого цвета, а ее ребенок, которого она держала на руках, был одет в пушистый костюм с ушками.

"Ох и ночка. Всем мамочкам, особенно с младенцами, шлю приветы. Ну, а на сегодня у нас фэмили-лук. Как вам?" – подписала кадры артистка.

Пользователям сети очень понравились новые фото певицы и поклонники засыпали ее и малыша приятными комментариями.

"Быть мамой – это счастье! Будьте все здоровы и счастливы!", "Растите большие и здоровые! Дай вам бог всего самого наилучшего!", "Здоровья вам всем! Настя усталая, но счастливая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Напомним, в одном из эфиров шоу "Маска" ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь проекта беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки. 3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. Однако тогда певица дала неоднозначный ответ, действительно ли она беременна или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Приходько заявила, что не хотела хайповать на своей беременности. Артистка добавила, что хранит семейные ценности, поэтому старалась как можно дольше защищать "маленького человечка от большого взрослого мира".