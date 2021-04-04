Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала слухи о третьей беременности после того, как она появилась на сцене шоу "Маска" в костюме таинственной Бабки.

Так, во время выступления на телешоу, Приходько предстала с заметно округлившимся животиком, к тому же, ведущий проекта "Маска" Владимир Остапчук еще ранее сообщил, что одна из участниц в положении. После того, как со знаменитости сняли маску, певица Оля Полякова задала вопрос, действительно ли артистка беременна.

"Это интимно и очень лично", – ответила в эфире Анастасия.

Анастасия Приходько прокомментировала слухи о третьей беременности. пресс-служба шоу "Маска"

Приходько появилась с заметно округлившимся животиком. пресс-служба шоу "Маска"

На что судья шоу Дзидзьо заявил, что "мы и так все уже знаем", намекнув на то, что Приходько действительно в положении и ожидает на свет третьего малыша.

К слову, у Приходько есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена – Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга бизнесмена Александра.

Коротко о знаменитости: Анастасия Приходько – украинский общественный и политический деятель, певица. Заслуженная артистка Украины (2017).

Принимала участие в шоу Первого канала "Фабрика звезд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с украинско-русской песней "Мамо". В октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года, Анастасия заявила, что возвращается в эстраду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Приходько объяснила, почему скрывает от дочери правду о родном отце. Девочка совсем не помнит его – когда он ушел из семьи, ей было всего два года.