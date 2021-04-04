Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала чутки про третю вагітність після того, як вона з'явилася на сцені шоу " Маска " в костюмі таємничої Бабки.

Так, під час виступу на телешоу, Приходько постала з помітно округленим животиком, до того ж, ведучий проєкту "Маска" Володимир Остапчук ще раніше повідомив, що одна з учасниць при надії. Після того, як зі знаменитості зняли маску, співачка Оля Полякова задала питання, чи дійсно артистка вагітна.

"Це інтимно і дуже особисто", – відповіла в ефірі Анастасія.

Анастасія Приходько прокоментувала чутки про третю вагітність. прес-служба шоу "Маска"

Приходько з'явилася з помітно округленим животиком. прес-служба шоу "Маска"

На що суддя шоу Дзідзьо заявив, що "ми і так все вже знаємо", натякнувши на те, що Приходько дійсно при надії і очікує на світ третього малюка.

До слова, у Приходько є двоє дітей: 11-річна донька Нанна, яку зірка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава і 6-річний син Гордій від другого чоловіка бізнесмена Олександра.

Коротко про знаменитість: Анастасія Приходько – український громадський і політичний діяч, співачка. Заслужена артистка України (2017).

Брала участь в шоу Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому зайняла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з українсько-російською піснею "Мамо". У жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року Анастасія заявила, що повертається в естраду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Приходько пояснила, чому приховує від доньки правду про рідного батька. Дівчинка зовсім не пам'ятає його – коли він пішов з сім'ї, їй було всього два роки.