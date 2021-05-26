Приходько объяснила свое фото после родов в белье

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что после того, как на недавно опубликованном снимке продемонстрировала фигуру после третьих родов, она получила от женщин множество сообщений со словами благодарности. Артистка добавила, что решилась на этот смелый шаг, чтобы поддержать женщин, которых упрекают из-за фигуры после родов.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующую публикацию (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, певица также заявила, что прекрасно понимает, что впереди много работы над своим телом. По ее словам, "все легко можно исправить, если только захотеть".

"Быть естественной это круто! Я очень рада, что эпоха искусственных фиф и колючих рамок "90-60-90" проходит! Ну, не можем мы быть одинаковыми! Природа создала всех совершенно разными! Быть собой – это наше право от рождения! А тем более, когда женщина рожает ребенка, она имеет право на изменения! Это нормально!" – выразила артистка свою точку зрения.

Приходько подытожила, что женщина должна гордиться каждой клеточкой своего тела, которое помогло выносить и родить нового человека.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, заявила, что после родов она не узнает себя в зеркале, но бежать расставаться с приобретенными объемами пока не собирается.