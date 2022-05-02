Украинские артисты из-за войны России в Украине несколько изменили свой быт. Вместо концертов, они начали выходить на огороды и сажать грядки. В частности, певицы Ирина Федишин и Анастасия Приходько уже засадили картошку. Соответствующими кадрами исполнительницы поделились в соцсетях.

Федишин опубликовала на своей странице в Instagram фото с сыном. Они позировали на огороде с тяпкой, которой закапывали картофель в землю.

"А я уже посадила картошку. В этом году посадка не планировалась, даже мама сказала, что больше сажать не будем. Но война изменила все планы… дай Бог, чтобы картофеля было вдоволь и мы могли его купить. Но время такое, что нужно сажать и не только для себя, но и чтобы с другими поделиться", – написала певица.

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Также звезда посоветовала тем, у кого есть такая возможность, выходить на огород.

"Украинский народ умеет и воевать, и петь и огород сажать! Украину не пугаешь! Бомбы будут лететь, а мы будем садить огород!" – добавила Федишин.

Приходько похвасталась тем же. В Facebook она показала своим фанатам ящик с картофелем для посадки и подчеркнула, что работает всю жизнь – с 15 лет, однако этому научилась только теперь.

"Я стараюсь за это время учиться разным вещам, чтобы только не сидеть без работы… Не могу я на месте быть… Так вот сегодня я впервые за 35 лет научилась сажать картошку! Ну пусть будет…. Затем научусь белить деревья, выращивать огурцы, ремонтировать и мыть авто, стричь траву, подстригать кусты", – подписала фото артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько призвала отобрать гражданство и все украинские награды у звезд, предавших интересы своей Родины.

Напомним, Федишин остро прокомментировала выступление украинской певицы, которая долгие годы живет и строит карьеру в России, Таисии Повалий в Кремле вместе со звездами российского шоу-бизнеса.