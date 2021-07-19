Приготовься к бою, брат: Иван Дорн посвятил стих российскому Нижнему Новгороду

Украинский певец Иван Дорн выступил на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде (Россия). Артист читал стихи собственного сочинения, посвященные российскому городу.

Также знаменитость исполнил свои старые и новые хиты. OBOZREVATEL собрал фото с концерта Дорна (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

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Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", – зачитал Дорн.

Кроме того, украинский певец назвал Нижний Новгород "столицей прекрасных людей, любви, танцев, бодрого духа и громкого звука".

Коротко о знаменитости:

Иван Дорн – украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных".

С 2013 года женат на однокласснице – Анастасии Новиковой. Есть дочь Василиса и сын Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский исполнитель Иван Дорн на Каннском кинофестивале появился в одежде украинских дизайнеров. На его футболке виднелась надпись "Galya Carries Water", что в переводе означает "Несе Галя воду".