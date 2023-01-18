Приемный сын Джоли и Питта стал художником: парень продает картины под псевдонимом Embtto

Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс Тьен Джоли-Питт занимается изобразительным искусством. Чтобы юного артиста не обвиняли в протекции звездных родителей, он решил взять псевдоним Embtto. Парень наслаждается своим хобби и уже готовится к первому показу в галерее Тель-Авива.

Видео дня

Об этом пишет издание Page Six. Как сообщает инсайдер, в своих работах художник использует "цифровой и смешанный медиапроцесс". Цены на его абстрактные произведения пока неизвестны.

19-летний Пакс решил связать свою жизнь с творчеством. До написания картин он пробовал работать над несколькими фильмами родителей – "Сначала они убили моего отца" и "Без крови". Парень сознательно решил взять псевдоним, так как не хочет быть известным только благодаря своей звездной фамилии.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились только в 2014 году, хотя свой роман они подтвердили в 2006. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Точная причина развода неизвестна, но, по информации, поводом для этого стала ссора звездной семьи в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил сына Мэддокса.

У знаменитостей трое приемных детей – Пакс, Мэддокс и Захара, а также трое биологических – Шайло, близнецы Нокс и Вивьен. Пакса супруги усыновили в 2007 году во Вьетнаме, на тот момент ребенку было три года. С раннего возраста сын пары получал домашнее образование, а в 16 лет увлекся фотографией и изучением актерского мастерства. Также Тьен принимал участие в съемках документального фильма о столкновениях в Камбодже.

Немного ранее OBOZREVATEL информировал, что Брэд Питт продает роскошный особняк, в котором воспитывал своих наследников. Участок размером в 77 соток находится в Лос-Анджелесе. На территории шикарного поместья есть бассейн, скейтпарк, теннисный корт и спортзал. Сколько селебрити планирует получить за дом – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!