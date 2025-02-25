'Приехал в гости, так и остался'. 69-летняя Тамара Яценко рассказала об отношениях с актером, который младше на 10 лет

Народная артистка Украины Тамара Яценко уже почти 25 лет живет в гражданском браке с актером Олегом Коваленко, который младше ее на 10 лет. Актриса признается, что сразу предупредила мужа, что если найдет "младше и лучше", она зла держать на него не будет.

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Об этом Тамара Яценко, которой в августе исполнится 70 лет, рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса также объяснила, почему не хочет выходить официально замуж за своего избранника.

Актриса говорит, что не чувствует разницы в возрасте с любимым: "Ну, вроде нет. Хотя я ему сразу сказала: "Если найдешь младше и лучше, то просто скажи мне". Я не из тех женщин, кто будет насильно держать возле себя. Но он все еще держится. Первое апреля исполнится 25 лет, как мы вместе. За это время, вы знаете, всякое бывало. Мы оба – очень эмоциональны. Я иногда даже шучу: не нужно и врага, чтобы узнать свои недостатки. Олег прямолинеен, прямо в лоб мне, случайно, что-то лепит. А с другой стороны, он правду говорит. Поэтому я научилась воспринимать все это спокойно".

Тамара Яценко и Олег Коваленко не имеют детей, однако, по словам актрисы, речь об этом в семье не заходила: "Он никогда не заводил со мной разговора о детях – вот абсолютно этого не было. До наших отношений он успел жениться и развестись. Это был юношеский брак – с одноклассницей. Они вместе прожили всего полгода. Когда поняли, что не пара, решили не морочить друг другу голову. Детей завести, разумеется, не успели".

Тамара Яценко также объяснила, почему до сих пор официально не вышла замуж за Олега Коваленко: "Когда была молодая, моего отца родственники часто спрашивали: "Как там Тамара? Замуж вышла или нет?" А отец отвечал: "Вышла!" "А кто избранник?" – спрашивали. Он отвечал: "У нее муж – театр". И это верно: вот так я видела свою жизнь. Искусство на первом месте, все остальное – второстепенное. Я никогда не была официально замужем. И меня это устраивает, штамп в паспорте – ну зачем? Как будто какой-то ярлычок прицепить – такая себе перспектива. Женщины почему-то очень цепляются за это замужество. По-моему, это лишь формальность".

"Олег мне просто Боженька послал, – рассказывает актриса о знакомстве с любимым. – Я выступала на концерте, а он туда пришел как зритель. Мы встретились прямо на улице. Я вышла за костюмом, он проходил мимо. Это были просто секунды – немного в сторону, вперед или назад – и мы бы не увиделись. Говорит: "Давайте я вам помогу". Познакомились. Но на тот вечер это все. Снова встретились где-то только через два года. Тогда он сказал: "А вот сегодня я вас уже не отпущу!" Я тогда уже на Оболони жила, приехал в гости, а потом придумал, что последний поезд метро уехал без него. Так и остался. С первого апреля мы уже столько лет вместе".

Полное интервью с Тамарой Яценко читайте здесь.

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