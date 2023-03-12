Представительница Украины на Miss Eco International рассказала, что организаторы запретили другим участницам с ней фотографироваться

В марте 2022 года, практически сразу после полномасштабного вторжения, украинская модель Анастасия Панова, участница второго сезона "Топ-модель по-украински", представляла Украину на Miss Eco International. Конкурс проходил в Египте. Его организаторы, как часто, к сожалению, это бывает на подобных событиях, объявили о своей "аполитичности", а поэтому запрещали украинке каким-либо образом затрагивать тему войны.

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Более того, по словам Пановой, организаторы также запретили другим участницам фотографироваться с украинкой и украинской символикой. Об этом неприятном опыте модель рассказала в интервью "24 каналу".

Когда началась полномасштабная война, Анастасия уже была за границей – готовилась к предстоящему конкурсу. Она должна была возвращаться на время в Киев, чтобы взять необходимые вещи, национальный костюм и прочее. Но сделать этого не удалось. Участие в Miss Eco International 2022 было под срывом, однако на тот момент девушку, страну которой охватила разрушительная и кровопролитная война, это мало волновало.

Тем не менее, модель все же приняла решение остаться в Египте и воспользоваться конкурсом как площадкой для рассказа мировой общественности об агрессии РФ и борьбе Украины с ней. Вот только у организаторов на этот счет были другие планы.

"Все участницы знали, что у меня происходит, все сопереживали. Но на другой день директор Miss Eco International сказала всем открыто: "Никто не имеет права фотографироваться с Анастасией из Украины и с ее флагом". Это была третья неделя войны в Украине, мои родители, вся моя семья там, я на нервах, и она говорит это 40 участницам. Сначала у меня были слезы, потом я собрала волю в кулак и сказала себе: "Так, ты не приехала за короной. Ты пришла заявить о том, что у нас война. Если у тебя есть голос, будем его использовать, несмотря на то, что говорят нам организаторы". Мне было все равно", – поделилась красавица.

Однако участие в Miss Eco International 2022 оказалось для украинки по-настоящему тяжелым испытанием. Она не только оставалась вдали от родных, которые прятались от российских бомб в убежищах, но и должна была противостоять циничной позиции организаторов шоу.

Если изначально они говорили о своей "аполитичности", то потом принялись "мирить" представительниц Украины и страны-террористки России.

"Все две недели на Miss Eco International были ужасными. Я очень неконфликтный человек, очень спокойный, но меня бомбило внутри. Я кричала на пресс-конференции, потому что из 40 девушек подняли нас с "Мисс Россия" и задали один на двух вопрос: "Как вы добрались в Египет? Был ли ваш путь труден?" Зачем? Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь труден? Моя семья под тревогами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь", – поделилась Панова.

Как писал OBOZREVATEL, на Miss Eco International в 2023 году Украину представляла харьковчанка Анастасия Лахута. Ее участие в конкурсе обернулось скандалом. Девушка сфотографировалась с россиянкой, разместив снимок у себя в соцсетях.

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