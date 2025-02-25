'Предлагаю пари': Гарик Корогодский назвал дату, когда Трамп уйдет с поста президента США, но сразу 'дал заднюю'

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский заявил, что знает, когда 47 президент США Дональд Трамп уйдет с поста главы государства. 64-летний предприниматель отметил: политик потеряет руководство страной к первому марта этого года, однако уже через несколько минут изменил свою позицию и утвердил, что это произойдет в 2026-м.

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Соответствующий пост шоумен обнародовал на личной странице в Facebook. Похоже, что бизнесмен полностью убежден в правдивости своих предсказаний, поэтому даже предложил пользователям сети заключить пари на 1000 долларов.

"Предлагаю пари. Я утверждаю, что до 01.03.26 Трамп потеряет руководство государством в США. Каким образом – не знаю. Импичмент, состояние здоровья, любым путем. Сумма, на которую готов забиться – 1000 usd. Если я вас не знаю, должен быть человек, который гарантирует. Свой выигрыш отдам на благотворительность", – написал предприниматель.

Однако стоит отметить, что этот пост на момент публикации выглядел несколько иным. Сначала Гарик Корогодский отметил: Трамп уйдет с поста президента США до 01.03.2025 года.

Именно тогда с шоуменом решил поспорить Виталий Чепинога. В своем Facebook он написал: "Я вчера "забился" с Гариком Корогодским на одну тысячу долларов. Деньги, при любом раскладе, – на нужды ВСУ. Гарик считает, что уже к 1 марта этого года Дональд Трамп не будет президентом США! Теперь у меня меркантильный когнитивный диссонанс. Я кровно заинтересован в том, чтобы Трамп вдруг не умер. Хотя бы до этой субботы".

Похоже, что после того, как Виталий Чепинога обнародовал сообщение, ему написало немало пользователей сети с замечанием, что Гарик Корогодский сменил дату, когда Дональд Трамп будто бы уйдет с должности главы государства. Мужчина отметил: обратил внимание на редактирование публикации бизнесмена, однако они заключили пари в тот момент, когда там было написано о потере власти 1 марта 2025 года.

"В правилах пари никакие правки не действуют. Сначала было Слово. Все! Завтра он исправит, что имел в виду не Трампа, а Байдена. И что не умрет, а будет жить. Нет, так оно не работает!" – высказался Чепинога.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Гарик Корогодский назвал причину, почему не оставит детям по наследству ни копейки.

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