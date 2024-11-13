Уроженка Киева, певица-предательница Наташа Королева, прославляющая русскую культуру за кровавые рубли, предстала перед судом и дала показания по убийству исполнителя Игоря Талькова. В октябре 1991 года артист был застрелен за кулисами концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

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В тот день запроданка выступала на сцене, однако после выстрела в музыканта ее номер прервали, остановив концерт. По словам Королевой, 6 октября больше 30 лет назад она не слышала стрельбы. Видеосвидетельства путинистки опубликовали в сети пропагандистские медиа.

Как рассказала заслуженная артистка РФ, в день трагедии она видела Талькова во время завтрака до начала мероприятия, а затем всех артистов увезли к месту проведения концерта. Королева добавила, что когда ее известили о выстреле в певца, она осталась стоять на сцене. Несмотря на все, гримёрша исполнительницы была рядом с гримёркой погибшего.

В июне 2024 года был объявлен виновный в инциденте. Следственный комитет Санкт-Петербурга признал концертного директора Талькова, Валерия Шляфмана, причастным к смерти звезды. Как известно, в октябре 19991 между ним и Игорем Малаховым из команды покойного артиста произошел конфликт. Предварительно Шляфман выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. После этого виновный уехал в Израиль, где прожил около 30 лет. Три года назад дело о гибели певца было возобновлено. В ближайшее время суд опросит еще около 100 человек.

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