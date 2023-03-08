Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Украинская певица родом из Днепропетровской области Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая умалчивает геноцид нашего народа, впервые рассекретила, куда отправилась после родов. Последний раз звезду видели в Киеве во время полномасштабной войны, но после рождения первенца она заявила, что находится "в безопасном месте" и стала публиковать фото из страны с теплым климатом.

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Артистка не рассказывала, куда отправилась с новорожденным ребенком и не раскрыла, где находится ее муж. Stories с геолокацией появился в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анна Корсун, если верить геоотметке, отдыхает на курорте в Омане – государстве, расположенном в Юго-Западной Азии и граничащем с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом.

Там артистка, судя по фото и видео, занимается боксом, играет в баскетбол, пишет новые песни и просто отдыхает у бассейна.

Напомним, росСМИ после полномасштабного вторжения России заявили, что звезда находится под Киевом и не выходит на связь. В июне 2022 года ее на инвалидной коляске заметили в одной из клиник столицы Украины.

После родов звезда впервые за 8 месяцев вышла на связь, чтобы успокоить фанатов и заверить, что она находится "в безопасном месте" с ребенком. Самостоятельно певица не рассекречивала свое местонахождение. Очевидно, она дождалась родов, чтобы родить ребенка в родной Украине, после чего убежала за границу.

Артистка несколько раз намекала, что живет не дома. На ее ноутбуке можно было заметить другой часовой пояс, а зимой Марув фотографировалась в легкой одежде на фоне зеленых деревьев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Анатолий Анатолич озвучил позицию певицы-предательницы Maruv, умалчивающей войну в родной стране. Он заявил, что точно знает о расположении звезды к "русскому миру".

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