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Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Катерина Малай
Люди
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Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Украинская певица родом из Днепропетровской области Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая умалчивает геноцид нашего народа, впервые рассекретила, куда отправилась после родов. Последний раз звезду видели в Киеве во время полномасштабной войны, но после рождения первенца она заявила, что находится "в безопасном месте" и стала публиковать фото из страны с теплым климатом.

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Артистка не рассказывала, куда отправилась с новорожденным ребенком и не раскрыла, где находится ее муж. Stories с геолокацией появился в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анна Корсун, если верить геоотметке, отдыхает на курорте в Омане – государстве, расположенном в Юго-Западной Азии и граничащем с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом.

Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Там артистка, судя по фото и видео, занимается боксом, играет в баскетбол, пишет новые песни и просто отдыхает у бассейна.

Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Напомним, росСМИ после полномасштабного вторжения России заявили, что звезда находится под Киевом и не выходит на связь. В июне 2022 года ее на инвалидной коляске заметили в одной из клиник столицы Украины.

После родов звезда впервые за 8 месяцев вышла на связь, чтобы успокоить фанатов и заверить, что она находится "в безопасном месте" с ребенком. Самостоятельно певица не рассекречивала свое местонахождение. Очевидно, она дождалась родов, чтобы родить ребенка в родной Украине, после чего убежала за границу.

Артистка несколько раз намекала, что живет не дома. На ее ноутбуке можно было заметить другой часовой пояс, а зимой Марув фотографировалась в легкой одежде на фоне зеленых деревьев.

Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов
Предательница Maruv впервые рассекретила, куда сбежала из Украины после родов

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Анатолий Анатолич озвучил позицию певицы-предательницы Maruv, умалчивающей войну в родной стране. Он заявил, что точно знает о расположении звезды к "русскому миру".

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