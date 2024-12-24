Пранк TikTok-блогера в магазине обернулся для него уголовным делом: 'шутку' не оценили ни подписчики, ни полиция

"Шутка" 27-летнего TikTok-блогера Чарльза Смита, который создает провокационный контент, обернулась для него уголовным делом. Представители правоохранительных органов Аризоны (США) обратили внимание на деятельность пранкера после того, как он опубликовал видео, где распыляет вредоносные пестициды на свежие продукты питания в одном из магазинов.

Видео дня

Как отмечает People, полиция арестовала интернет-деятеля и предъявила ему обвинения в уголовном преступлении. Поступок юноши вызвал сильное возмущение и у его аудитории, которая оставила немало негативных комментариев под роликом, что сейчас удалён из соцсети Смита.

По словам правоохранителей, блоггер решил организовать пранк в одном из магазинов Walmart. Сначала интернет-деятель взял банку с пестицидом, за которую не заплатил, и стал распиливать вещество на продукты питания. Химикат попал на овощи, фрукты и курицу гриль, которые лежали на прилавках торгового заведения.

Как отметили в полиции, Чарльз Смит опубликовал провокационное видео после того, как покинул магазин. Однако блоггеру пришлось столкнуться с большим количеством хейта из-за неправомерного поступка, поэтому он решил вернуться в Walmart и забрать испорченные товары.

"Благодаря следственным действиям и при содействии полиции детективы смогли идентифицировать Смита как подозреваемого. Представители правоохранительных органов связались с Смитом и он добровольно явился с повинной, признавшись в краже и распылении пестицида", – отметили в полиции.

Со своей стороны представители магазина сообщили, что после инцидента убрали все испорченные продукты с полок.

"Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников всегда являются главным приоритетом. Мы приносим свои извинения за любые неудобства, которые это могло предоставить нашим клиентам, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы продолжим тесно сотрудничать с правоохранительными органами во время расследования" , – отметили в Walmart.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российская блоггер поддержала Усика и сразу об этом пожалела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!