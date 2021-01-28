Позитив внезапно изменил имидж и удивил поклонников

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал неожиданную смену имиджа. Так, знаменитость сбрил свою бороду.

Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram. Многие поклонники не узнали мужчину (кадр можно посмотреть ниже).

Так, Позитив сделал селфи, на котором показался со сбритой бородой, с которой он ходил несколько лет. Он позировал в ярко-желтой кофте и шапке, находясь в студии.

"Вечно молодой", – подписал кадр музыкант.

Фанаты вовсе не ожидали, что Позитив сможет решиться на такой поступок, а некоторые даже не узнали его. Пользователи сети отметили, что в таком образе певец выглядит моложе и ему идет.

"Кто ты? И зачем украл страницу Алексея?", "Ну как можно быть таким зайкой?", "Ах, мальчик красавчик", "Я минуту пыталась понять, кто это у меня в ленте", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Алексей Завгородний (Позитив) – это украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ведущими шоу "Орел и Решка" стали певица Мишель Андраде и музыкант Алексей Завгородний (Позитив).