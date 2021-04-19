Появился тизер и кадры со съемок фильма Marvel 'Шан-Чи и легенда десяти колец'

В сети опубликовали первый тизер и кадры нового фильма Marvel Studios под названием "Шан-Чи и легенда десяти колец". Премьера картины состоится в сентябре этого года.

Соответствующее видео разместили на YouTube-канале Marvel (чтобы посмотреть ролик и фото, доскролльте новость до конца). Режиссером фильма является Дестин Креттон, а главные роли исполнят Симу Лю, Аквафина, Тони Люн Чу Вай и Мишель Йео.

По сюжету, мастер боевых искусств Шан-Чи проникает в тайную организацию "Десять колец", а заодно сталкивается с собственным прошлым, которое он пытался забыть. Персонаж появился в комиксах в 1973 году – он обладал способностью создавать дубликаты себя и был одним из Мстителей.

Отметим, что производство началось в феврале 2020 года, но в марте было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Съемки возобновились в августе и завершились в октябре. Они проводились в Австралии и Сан-Франциско.

Кроме того, "Шан-Чи и легенда десяти колец" является экранизацией одноименного комикса издательства Marvel и 25-ым по счету фильмом кинематографической вселенной Marvel (КВM).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на сервисе Disney+ состоялась премьера первых двух серий американского мини-сериала производства Marvel Studios под названием "ВандаВижен".