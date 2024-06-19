Появилось видео, как звезда 'Властелина колец' говорит на украинском языке: зал взорвался аплодисментами

Голливудский актер Вигго Мортенсен, известный за ролью Арагорна во "Властелине колец", во время приезда на кинофестиваль "Миколайчук OPEN" в Черновцы, произнес речь на украинском языке. Видео с его выступлением разлетелось соцсетями.

Видео дня

Попытка заговорить по-украински была инициативой самого артиста. И хотя Мортенсен вообще не знает языка и готовит с акцентом, он даже извинился за это. Зал поддержал попытки "украинизироваться" аплодисментами. Видео, на которое попали эмоции актера, опубликовала в Instagram одна из зрительниц, по имени Марина.

"Спасибо, что пригласили наш фильм на ваш фестиваль. Это большая честь быть здесь и делится нашей историей со всеми вами", – сказал актер на украинском языке.

Он заранее написал на листочке эту часть своей речи, откуда ее читал. Впоследствии артист в шутливом тоне извинился перед украинцами за свой акцент, но все же его эмоции указывали на максимальный восторг событием, на котором оказался.

"Прошу прощения, что дважды переехал ваш язык на машине. И на более серьезной ноте, я тоже горд быть здесь, поскольку это Украина. И это большая, независимая, сильная нация, и она должна оставаться такой", – продолжил он.

На презентации своего вестерна "Мертвые не причиняют боли" в Черновцах Вигго Мортенсен, который с начала полномасштабного вторжения РФ постоянно поддерживал Украину и помогал украинцам за рубежом, рассказал, что для него важно иметь сознательную позицию. "Я не сделал ничего необычного просто был неравнодушен. Для меня большая честь слышать слова благодарности от украинцев и находиться на этом фестивале", – сказал известный актер в Черновцах.

"Вигго Мортенсен представил свой фильм "The Dead Don't Hurt" ("Мертвые не причиняют боли"). Сценаристом, продюсером и режиссером является Вигго Мортенсен. Он же написал музыку к фильму и блестяще сыграл одну из главных ролей. Достойный фильм. Поднимает важность вопроса выбора. Невольно проводишь параллели с Украиной сегодня, а оказывается, эти параллели неслучайны, поскольку автор так же чувствует свой фильм. Посвящен матери Вигго. А еще, оказывается, Вигго любит и умеет пошутить. Рада была знакомству, Арагорн с детства", – более подробно рассказала о киноленте и роли Вигго Мортенсена в ней девушка, опубликовавшая видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз приезжал в Киев и по прибытию выложил в соцсети фото на фоне разбитой российской техники. Причиной поездки актер назвал желание "исследовать регион" и обсудить тему разминирования. Он еще с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!