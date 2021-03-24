Появились подробности о первой работе принца Гарри

Принцу Гарри, который получил должность директора по влиянию в компании по коучингу и психическому здоровью BetterUp, придется появляться в офисе фирмы в Сан-Франциско.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на главу компании Алекси Робишо. По словам мужчины, у герцога Сассекского не будет в подчинении сотрудников, однако он будет присутствовать на общих собраниях и появляться в роли специального гостя на мероприятиях компании.

Также ожидается, что Гарри будет участвовать в различных процессах, включая разработку стратегий развития продуктов и благотворительную деятельность, а также публично выступать на темы, связанные с психическим здоровьем.

Робишо не стал раскрывать детали о том, сколько часов будет работать Гарри и какая у него зарплата. Однако он рассказал об отношениях герцога с коллегами.

"Мы здесь партнеры, Гарри нравится, когда на работе его называют просто по имени. Мы так и делаем... Он помогает нам во многом", – рассказал он.

Принцу Гарри придется появляться в офисе компании BetterUp в Сан-Франциско

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после скандального интервью с Опрой Уинфри принц Гарри впервые засветился на публике, но без своей супруги Меган Маркл. Папарацци застали мужчину во время велопрогулки в городке Монтесито в Калифорнии.