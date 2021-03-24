З'явилися подробиці про першу роботу принца Гаррі

Принцу Гаррі, який отримав посаду директора з впливу в компанії з коучингу і психічного здоров'я BetterUp, доведеться з'являтися в офісі фірми в Сан-Франциско.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на главу компанії Алексі Робішо. За словами чоловіка, у герцога Сассекського не буде в підпорядкуванні співробітників, однак він буде присутній на загальних зборах і буде з'являтися в ролі спеціального гостя на заходах компанії.

Також очікується, що Гаррі братиме участь в різних процесах, включаючи розробку стратегій розвитку продуктів і благодійну діяльність, а також публічно виступати на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.

Робішо не став розкривати деталі про те, скільки годин буде працювати Гаррі і яка в нього зарплата. Однак він розповів про стосунки герцога з колегами.

"Ми тут партнери, Гаррі подобається, коли на роботі його називають просто на ім`я. Ми так і робимо... Він допомагає нам багато в чому", – розповів він.

Принцу Гаррі доведеться з'являтися в офісі компанії BetterUp в Сан-Франциско

У січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, після скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі принц Гаррі вперше засвітився на публіці, але без своєї дружини Меган Маркл. Папараці застали чоловіка під час велопрогулянки в містечку Монтесіто в Каліфорнії.