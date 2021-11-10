Повзрослевшая самая красивая девочка в мире показала себя без макияжа. Фото

Повзрослевшая французская модель и актриса Тилан Блондо, которая в шесть лет была признана самой красивой девочкой в мире, показала поклонникам новые фотографии без макияжа и фильтров. Голубоглазую красотку тут же усыпали комплиментами.

Снимки, на которых видны природные данные модели, 20-летняя Тилан опубликовала на своей страничке в Instagram. Сейчас у девушки около 5 миллионов подписчиков. Она часто радует их профессиональными съемками и фотографиями рабочего процесса. Но вот селфи без макияжа произвело на аудиторию особый эффект (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Дело в том, что вместо привычных ровных волос модели, на фото - пышные кудряшки. Девушка позирует в белом халате, а по геолокации можно понять, что она находится в гостиничном номере в Монте-Карло.

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Такие кудри у Тилан появились благодаря ее предыдущей прическе. Долгое время она ходила с множеством косичек на голове, а когда расплела их, получила эффектную укладку.

Оценили фанаты и натуральные пухлые губы француженки, и идеально гладкую кожу. Они не пожалели лайков и комментариев для повзрослевшей самой красивой девочки в мире.

Коротко о знаменитости:

Тилан Блондо – французская модель и актриса. В неполные семь она была названа самой красивой девочкой в мире, а повзрослев, вошла в международный список самых красивых людей планеты по версии журнала MAXIM.

Родилась 5 апреля 2001 года в Париже.

В 2011 году фотографии десятилетней модели в августовском французском Vogue стали причиной громкого скандала. Девочка появилась на страницах журнала в провокационных взрослых образах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что модель и телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников новыми фотографиями с ненакрашенным лицом. 38-летняя украинка показала, как она выглядит без фильтров и макияжа.