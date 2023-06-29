Чтобы быть состоятельным и ни в чем себе не отказывать, недостаточно просто уметь зарабатывать хорошие деньги. Не помешает также научиться правильно их тратить. На своем опыте горькое осознание потери честно заработанного талантом состояния пережила не одна голливудская знаменитость.

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Конечно, на улице звезды не остались, но по сравнению с тем, какие средства они имели на пике своей славы, нынешний уровень жизни этих бедняг можно назвать нищетой по меркам Голливуда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Берт Рейнольдс

Он был одной из самых успешных и высокооплачиваемых звезд Голливуда в конце 1970-х годов. За плечами актера больше сотни проектов, но это не помогло ему встретить старость в богатстве. У Борта Рейнольдса было все, пока неудачные инвестиции и бракоразводный процесс не сделали звезду банкротом. В 2014 году он зарабатывал тем, что продавал свои вещи на аукционе. В 2018 году актер скончался.

Гэри Бьюзи

Актер из Техаса был востребован в Голливуде многие годы, но ужасная травма привела к окончанию его карьеры. Звезда попал в ДТП, где получил серьезное повреждение мозга и начал вести себя неуравновешенно. Каждая новая роль и общение с коллегами давались ему нелегко, а лечение и отсутствие ролей отразились на кошельке. Гэри подал заявление о банкротстве в 2012 году.

Стивен Сигал

Известный путинист Сигал, как выяснилось, о русских корнях вспомнил не просто так. Звезда боевиков по разным причинам вынужден был бросить роли в агрессивных фильмах, а в других жанрах он себя раскрыть не смог. Пришлось из голливудской знаменитости переквалифицироваться на помощника шерифа, а впоследствии стать прихвостнем диктатора Путина, чтобы не оказаться на улице.

Лена Хиди

Звезда сериала "Игра престолов", на съемку которого тратили сумасшедшие средства, потеряла все из-за развода с мужем. Все расходы легли на ее плечи, высосав последние десятки тысяч долларов. После решения суда у актрисы осталось менее 5 тысяч долларов.

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