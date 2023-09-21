Российский блогер Никита Барышев, который был звездой реалити "Дом 2", но прервал телекарьеру ради статуса оккупанта, потерял все заработанные на убийствах украинцев деньги. Мобилизированный террорист провел на передовой около года, а, получив отпуск, столкнулся со строгой реальностью, за которую воевал – своими недобросовестными соотечественниками, укравшими у оккупанта все "боевые выплаты".

В общей сложности, с карточки звезды, пока он не видел, списали почти 2 миллиона рублей (775 тысяч гривен). О том, как восторжествовала справедливость, рассказали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Барышев был мобилизован 28 сентября 2022 года в возрасте 25 лет и очень этим гордился. Блогер, за которым следят более 300 тысяч человек, заявил, что не может стоять в стороне, когда "его народу хотят сделать плохие вещи".

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В своем обращении он со слезами на глазах попрощался с подписчиками, после чего надолго исчез из медийного пространства. Объявился блогер уже через год, заявив, что вернулся в Москву в отпуск.

Впоследствии на его странице начали появляться ролики, где манерный оккупант в очках с электронной сигаретой отвечает на вопрос: "Что ты можешь сказать по поводу Украины?" Террорист с Z-ткой на груди ответил: "Нет комментариев".

Как пишут росСМИ, в Москву он вернулся не просто в отпуск, а на похороны дедушки. Вероятно, именно смерть родственника стала поводом того, что оккупанта отпустили. Похоронив дедушку, Барышев заявился в московский клуб, где до беспамятства напился и только утром заметил кражу.

Очевидно, в ночном заведении россиянин кичился своими заработанными средствами, ведь в тот же день с его счета на неизвестные карточки было переведено почти 2 миллиона рублей.

Сообщается, что Барышев обратился в полицию, а в своем блоге он уже во всю ноет о том, как ему "плохо после ночных событий".

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