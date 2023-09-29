Потеря памяти и перелом черепа: Харчишин впервые подробно рассказал об аварии, изменившей его жизнь

Украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые подробно рассказал, чем для него обернулась страшная авария 2007 года. По словам звезды, ДТП кардинально изменило его жизнь.

Артист называет это "уроком" судьбы, который помог ему осознать ценность того, что певец имел. Об этом Харчишин рассказал в интервью ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Певец вспомнил, что в тот период своей жизни должен был быть абсолютно счастливым, однако почему-то часто жаловался на жизнь по пустякам. В тот роковой день исполнитель ехал из Киева в Житомир забрать из роддома новорожденного сына.

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"В этот самый момент, когда я подумал, что это за жизнь, нафига она нужна, пришел тот урок. Я не ценил рождение сына... Я почему-то жаловался сам себе. И тут Вселенная, высшая сила присылает в такой момент урок. Хочешь понять, как оно бывает хуже? Смотри. И я такой просыпаюсь. Кто я? Где я? Что я? Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов в течение года, кажется" , – признался музыкант.

Харчишин обгонял грузовик. Дорога была скользкая, потому что лил дождь. На большой скорости его занесло и авто слетело в кювет. Певца доставили в больницу, где сразу прооперировали. Врачи в 2007 году рассказали журналистам: "У него разрыв левой почки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытая травма грудной клетки, контузия левого легкого, всевозможные переломы и ушибы".

За то, что тогда жизнь дала ему урок, артист только признателен. По его словам, мир открылся для певца с новой стороны.

"Урок был классный. Он первый и запомнился надолго. Я сразу понял. Я был, на удивление, эффективным после того. Я любил жизнь, людей. Я был благодарен за такой урок, я был благодарен, что остался жив. Я чувствовал вкус жизни. Восстановилось обоняние. Я почувствовал жизнь по-новому", – поделился исполнитель.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ. Бывший студент философского факультета, по словам отца, никогда не держал в руках оружие и был пацифистом.

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