Потап с Каменских показали романтические снимки с отпуска

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе с мужем Потапом в стильных образах. Сейчас знаменитости отправились в совместный отпуск.

Фанаты оценили кадры и засыпали звезд комплиментами. Соответствующие фото Каменских опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Певица позировала на камеру в зеленом платье с принтом, черных босоножках на небольшом каблуке и с маленькой сумкой. Также артистка распустила свои кудрявые волосы и сделала легкий макияж.

Рядом со знаменитостью стоял ее возлюбленный Потап в коричневых шортах, серой рубашке и черных слипонах.

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"Муж и жена – одна… (напишите свой вариант!). P.S. Слово "Сатана" не подходит", – подписала снимки Каменских.

Пользователям сети очень понравились романтические фото звездной пары. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Красота!", "Милота", "Какие красивые", – пишут люди.

К слову, в октябре 2017 года Потап и Настя сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.

17 января 2019-го Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным выпуском своего реалити-шоу "Девочки рулят", в котором снялась полуобнаженной в постели вместе с супругом Потапом.