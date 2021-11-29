Потап ошеломил невероятным сходством с отцом. Фото и видео

Украинский продюсер и исполнитель Потап пришел на концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" вместе со своим папой Андреем Потапенко. Музыкант признался, что именно отец воспитал в нем любовь к творчеству и научил играть на гитаре. Также он подметил, что очень похож на родителя не только внутренне, но и внешне, с сем полностью согласились фанаты звезды.

О невероятном сходстве рэпера с его отцом неоднократно говорили поклонники в соцсетях. Екатерине Осадчей в очередном выпуске "Світського життя" певец рассказал о планах сделать с папой творческий дуэт, а сам Андрей Потапенко поговорил с телеведущей о критике сына и его звездной супруги Насти Каменских (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время выступления Потапа его папа находился в зрительном зале. Музыкант признался, что в такие моменты ему особенно волнительно выходить на сцену. Андрей Алексеевич рассказал, что может позволить себе критику в адрес сына, однако он очень гордится им.

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"Я очень горжусь сыном. Я в восторге от того, что он делает. Если людям нравится, то значит он делает все правильно. Значит я не зря его воспитывал", – прокомментировал Андрей Потапенко.

Артист в свою очередь поблагодарил отца за воспитание. И посмеялся, что он взял от папы все, кроме прически.

"Именно папа вложил основные мои постулаты быть мужчиной, вежливым, воспитанным человеком, шутником и музыкантом. Именно он меня научил играть на гитаре. Каждый раз когда папа в зале, хочешь не хочешь, но это маленький экзамен", — вспомнил рэпер.

Что касается критики звездной невестки, то тут Андрей Алексеевич заверил: "Между ними двумя я критикую только сына, и это я делаю при Насте. Я ее всегда во всем поддерживаю и буду поддерживать. Пусть она знает это".

К слову, вместе с мамой Насти Каменских Лидией Петровной отец Потапа записал несколько совместных треков. Возможно, сын возьмется за их продюсирование. По словам Алексея, песни получились очень достойными.

"Я только послушал рабочие материалы и хочу вам сказать, что для их возраста, для украинцев таких песен нет. Потому что там поется о тех, кому за 50. Что не стоит терять оптимизма, а нужно жить и радоваться жизни", – рассказал Потап.

Коротко о знаменитости:

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер, автор песен, исполнитель. Возраст – 38 лет. Имеет звание мастера спорта по водному поло. Алексей Потапенко получил два высших образования по специальностям тренер по плаванию и водному поло и бухгалтерское дело и аудит.

Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", "Мозги" и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен.

В 2014 году развелся со своей первой супругой Ириной Горовой. В 2019-м женился на певице Насте Каменских. Слухи об их романе появились еще в 2010-х годах. От первого брака у Потапа есть 13-летный сын Андрей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских показала, как выглядела до знакомства с Потапом. Секс-символ украинской эстрады не обладала стройной фигурой, а наоборот – могла продемонстрировать пышные формы.