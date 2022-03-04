Потап бросил вызов Тимати, который пригрозил Максу Барских: обижаешь тех, кто слабее? Встретишься со мной

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) обратился к российскому рэперу Тимати, который стал угрожать певцу Максу Барских. Он заявил, что тот вероятно не понимает, что происходит в нашей стране, раз "наехал на рассказывающего правду Макса".

Соответствующее видеообращение Потап разместил на личной странице в Instagram. "Привет я хочу передать Тимати, который обратился к Максу Барских. У вас такая там тема, выбирать послабее, ведь Макс, в сравнении с тобой, не такой накаченный чувак. Выбирать послабее и обижать их. Ты знаешь Тимати, у тебя был шанс выйти в сообщения в мир, с совершенно другим содержанием, но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине и почему-то наехал на Макса, который действительно рассказывает правду", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Потап добавил, что Украина обязательно победит, и он встретится с Тимати, чтобы поговорить.

"Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что увидимся. А мы увидимся, потому что Украина победит", – сказал продюсер.

Кроме этого, он обратился к россиянам, отметив, что их ждет бедность.

"Хочу обратиться к российским матерям и отцам, ваших детей сейчас заберут на войну и они там погибнут. Подумайте, стоит ли их отправлять. А еще обращаюсь к россиянам – сейчас вы станет самой бедной страной. И вопрос даже не в санкциях, а уже весь мир считает, что это не правильно, что это гуманитарная катастрофа. И будет такая бедность в России", – подытожил Алексей Потапенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, что украинский певец Макс Барских опубликовал видеообращение к россиянам и заявил, что никто и лично он сам не приедет в "дырявую Россию". Это высказывание возмутило рэпера Тимати и он эмоционально сорвался, оскорбив первого "пет*шарой". Подробнее читайте в нашем материале.