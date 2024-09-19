После стрельбы на концерте Дорофеевой в Червонограде организаторы передали военным 250 тысяч гривен. Видео
Организаторы скандального концерта украинской певицы Нади Дорофеевой в Червонограде Львовской области, после которого произошла стрельба, передали защитникам 250 тысяч гривен. Они появились на сессии местных властей, чтобы публично вручить средства представителям четырех воинских частей.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Ехо Червонограда". Представитель творческой команды отметил: ему жаль, что после выступления артистки произошел неприятный инцидент.
"Мы организаторы этого концерта, который, к сожалению, прославился на всю Украину. Мы такого точно не хотели. Поэтому от нашей организации имеем пожертвование. Мы собрали немного средств и хотим часть из них передать военнослужащим вашей общины", – отметил мужчина.
Помощь от организаторов музыкального мероприятия получили четыре воинские части: Т0910, А7075, Т0200 и Т0410. Первым группировкам передали по 75 тысяч гривен, второй паре – по 50.
Со своей стороны городской голова Червонограда Андрей Заловский вручил организаторам концерта грамоту за благотворительный взнос.
"За вашу веру в наши Вооруженные Силы, поддержку финансовую, и то, что вы сдержали слово, которое обещали перед началом, что вы поможете нашим частям. За вклад в общую победу", – сказал мэр.
Напомним, что 13 сентября в Червонограде охранники агрессивно отреагировали на фанатов знаменитости, пытавшихся перелезть забор стадиона. Как рассказали очевидцы, сначала в ход пошли перечные баллончики, а позже раздалось несколько выстрелов в воздух.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что розовые заячьи уши, ставшие главным атрибут клипа Нади Дорофеевой к песне "На самоті", продали за 2 миллиона гривен.
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