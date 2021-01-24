После слухов о расставании с Бузовой ее возлюбленный попал в больницу

После слухов о том, что российская певица Ольга Бузова и видеоблогер Давид Манукян (более известный как Дава) расстались, экс-возлюбленный артистки попал в больницу. Артиста доставили в одну из клиник с повреждением руки.

Как сообщает издание Starhit, Манукян получил травму во время репетиции в танцевальном шоу. Врачи диагностировали у артиста вывих в плечевом суставе. Сам видеоблогер пока никак не комментирует данную ситуацию.

К слову, на днях Бузова обвинила Манукяна в изменах и рукоприкладстве. Однако сам видеоблогер до сих пор предпочитает не комментировать разрыв. Он просто призвал поклонников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян начали встречаться в 2019 году. По данным СМИ, в начале 2020 года блогер сделал телеведущей предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. А в январе 2021 года пара якобы поженилась на Мальдивах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ольга Бузова согласилась записать совместный трек с украинской группой MOZGI.