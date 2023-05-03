После 18 лет брака: звезда 'Йеллоустоун' Кевин Костнер разводится с супругой

Американский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант Кевин Костнер, известный по работам "Телохранитель", "Неприкасаемые", "Йеллоустоун", переживает трудные времена. Как стало известно, после 18 лет брака он разводится со своей женой, моделью и дизайнером сумок Кристин Баумгартнер. Пара имеет троих несовершеннолетних детей.

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Об этом пишет издание TMZ. На развод подала 49-летняя супруга Кевина, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Женщина просит совместной опеки над наследниками (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С большой грустью сообщаю, что произошли обстоятельства, не зависящие от него (Кевина Костнера, – ред.), которые привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака. Мы просим уважать частную жизнь его, Кристин и их детей, когда они переживают это трудное время", – сказал представитель знаменитости.

Костнер и Баумгартнер обручились в 2003 году и сыграли свадьбу 25 сентября 2004-го. У них родилось трое детей, сыновья – Кейден (6 мая 2007 г.), Хейс (12 февраля 2009 г.), и дочь Грейс (2 июня 2010 г.).

Напомним, что до Кристин Кевин был женат на Синтие Сильве. Они пробыли в браке с 1978 по 1994 год. Первая возлюбленная подарила звезде также троих детей – 39-летнюю дочь Энни, 37-летнюю дочь Лили, и 35-летнего сына Джо. Артист имеет и внебрачного 27-летнего наследника Лиама от актрисы Бриджит Руни.

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