POSITIFF впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото
Украинский певец Алексей Завгородний, известный под сценическим псевдонимом POSITIFF, впервые стал папой. Танцовщица Юлия Сахневич родила 35-летнему артисту дочку.
Трогательными кадрами звездные супруги поделились на своих Instagram-страницах. Они позировали перед камерой с ребенком, показав лицо девочки и рассекретив ее имя.
"Мария Алексеевна, – сообщил артист. – Добро пожаловать в этот сумасшедший мир".
На опубликованных фотографиях счастливые родители нежно держат малышку и улыбаются. Все семейные кадры выполнены в черно-белом цвете. На одном из снимков Юлия прижимает дочку к груди, сидя в кресле. Дату рождения малышки пара не раскрыла.
Поклонники Завгороднего расчувствовались, узнав о радостной новости, и поздравили счастливых родителей:
- "Я реву от счастья".
- "Поздравляю вас. Ваша семья невероятная".
- "Дочка - это безграничная любовь".
- "Боже, класс! Поздравляю вас двоих".
POSITIFF и Юлия Сахневич долгое время держали свои отношения в секрете. Об их тайной свадьбе стало известно в начале сентября 2024 года.
Ранее OBOZ.UA писал, что Завгородний и его супруга провели гендер-пати в ноябре, но держали в секрете пол ребенка.
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