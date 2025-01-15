POSITIFF впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото

Украинский певец Алексей Завгородний, известный под сценическим псевдонимом POSITIFF, впервые стал папой. Танцовщица Юлия Сахневич родила 35-летнему артисту дочку.

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Трогательными кадрами звездные супруги поделились на своих Instagram-страницах. Они позировали перед камерой с ребенком, показав лицо девочки и рассекретив ее имя.

"Мария Алексеевна, – сообщил артист. – Добро пожаловать в этот сумасшедший мир".

На опубликованных фотографиях счастливые родители нежно держат малышку и улыбаются. Все семейные кадры выполнены в черно-белом цвете. На одном из снимков Юлия прижимает дочку к груди, сидя в кресле. Дату рождения малышки пара не раскрыла.

Поклонники Завгороднего расчувствовались, узнав о радостной новости, и поздравили счастливых родителей:

"Я реву от счастья".

"Поздравляю вас. Ваша семья невероятная".

"Дочка - это безграничная любовь".

"Боже, класс! Поздравляю вас двоих".

POSITIFF и Юлия Сахневич долгое время держали свои отношения в секрете. Об их тайной свадьбе стало известно в начале сентября 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Завгородний и его супруга провели гендер-пати в ноябре, но держали в секрете пол ребенка.

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