Поседевшая в 15 лет девушка отказалась от окрашивания: как она выглядит сейчас. Фото

27-летняя Софи МакГрат, которая увидела свои первые седые волосы еще в 13 лет, последние два года уже не пользуется краской для волос. По ее словам, после отказа от окрашивания она начала чувствовать себя гораздо увереннее.

Изначально 13-летняя Софи боролась с сединой с помощью пинцета – она выдергивала волосы по мере необходимости. На тот момент эта проблема ее не сильно беспокоила, сообщает издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако уже в 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину. На протяжении десяти лет девушка красила волосы, пока в 25 решила не попробовать оставить свой натуральный цвет.

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Софи начала следить в Instagram за хэштегами "embrace the grey" и "silver sisters" и увидела многих женщин разного возраста, которые так же как она решилась принять свою седину.

"Когда я красила волосы, то чувствовала себя гораздо менее уверенно, ведь должна была скрывать какую-то естественную часть себя. В конце концов, я постоянно думала об этом. Казалось, что мысль о покраске вызвала у меня больший стресс, чем сама седина", – объяснила подробнее девушка.

Даже на своей свадьбе, которая была в 2019 году, художница появилась с натуральным цветом волос – седым. Ее избранник полностью поддержал девушку в решении оставить натуральный цвет волос.

Софи говорит, что после отказа от окрашивания состояние волос значительно улучшилось: они стали мягкими и более блестящими.

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