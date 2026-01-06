Поседел и отрастил бороду: звезда проектов 'Квартала 95' Игорь Ласточкин изменился до неузнаваемости на войне. Редкое фото

Звезда проектов "Квартала 95" Игорь Ласточкин довольно нечасто публикует новый контент в своих социальных сетях после того, как мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. И все же недавно юморист вышел на связь с поклонниками и показал редкие кадры, на которых можно увидеть, что он сильно изменился за время службы в армии.

Артист отказался от своего привычного имиджа и отрастил густую, но не слишком длинную бороду. Кроме того, на фото, которое появилось в Instagram-stories юмориста, видно, что его волосы заметно поседели.

Игорь Ласточкин также немного изменил прическу. Он почти полностью состриг волосы на висках, оставив длину лишь на макушке.

Напомним, что звезда "Квартала 95" сообщил о решении мобилизоваться в феврале 2025 года. Юморист опубликовал фотографию своего оружия и военного билета, а в подписи коротко отметил: "Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%".

Этот хэштег я отсылкой к громким заявлениям главы США Дональда Трампа о том, что только 4% украинцев поддерживают президента Владимира Зеленского. Тогда лидер нашей страны отметил, что подобные цифры являются частью российской дезинформации, а доверие к нему составляет 57%.

Игорь Ласточкин стал частью 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр", о чем в комментариях сообщила военнослужащая Ангелина Безотосная. Как рассказывал юморист, он с побратимами проходит выполняет задания на Донбассе.

